Diano Marina. Prende il via oggi la gara 1 del girone A di Coppa Italia di Promozione.

Alle 18 al campo sportivo Vladimiro Marengo a Diano Marina la Golfo Dianese 1923 scenderà in campo per affrontare l’Us Camporosso.

La partita sarà arbitrata da Filippo Morbelli (Ae) di Albenga che sarà assistito da Lorenzo Volpe (Aa1) di Albenga e Dennis De Scalzi (Aa2) di Imperia.