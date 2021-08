Controesodo, già in mattinata chilometri di coda sull’A10

Imperia. Fine delle vacanze in Riviera per migliaia di turisti, soprattutto italiani, che hanno scelto la Liguria e l’estremo Ponente per trascorrere il periodo di ferie estive.

Già dalla mattinata, sull’A10 si registrano rallentamenti di 5 chilometri tra Pietra Ligure e Feglino, in direzione Italia, a causa del traffico intenso.

Molti vacanzieri attenderanno la sera per ritornare a casa, godendo fino all’ultimo della giornata di sole prima del rientro. Si prevedono, dunque, code in aumento.