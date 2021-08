Consiglio comunale straordinario del 7 agosto, le dichiarazioni di “Uniti per Cervo”

Cervo. Le dichiarazioni del gruppo consigliare “Uniti per Cervo” in merito all’ultimo consiglio comunale:

«Sabato 7 agosto si è tenuta una seduta straordinaria d’urgenza del consiglio comunale dove come gruppo abbiamo approvato nei primi tre punti i verbali della seduta precedente, una variazione al bilancio di previsione 2021-2023 e la rettifica di alcuni allegati al rendiconto per l’esercizio 2020.

Il quarto punto all’ordine del giorno prevedeva la risposta del vicesindaco e dell’assessore al Bilancio alla nostra interrogazione del 27 luglio in cui chiedevamo di conoscere i fatti che avevano determinato a cambiare le proprie motivazioni sull’istituzione delle aree di parcheggio a pagamento e sull’indiscriminato aumento delle tariffe orarie, in considerazione del fatto che nell’anno 2010 e nell’anno 2011, allora consiglieri di opposizione, si erano opposti ad analogo provvedimento proposto dall’amministrazione Giordano.

La risposta che ci è stata data non ci ha soddisfatti perché non esaustiva della nostra richiesta, infatti ci sono stati forniti solo elementi di giustificazione al comportamento tenuto nei Consigli Comunali del 28 giugno 2010 e del 28 aprile 2011, ciò con il solo scopo di poter dare continuità all’azione tenuta nella seduta del 9 giugno 2021 dove hanno proposto ed approvato, rifiutando i nostri emendamenti, l’istituzione di una nuova regolamentazione di parcheggi a pagamento con l’aumento degli stalli e l’applicazione di stratosferiche tariffe orarie.

In ultimo abbiamo presentato un’interrogazione urgente per porre all’attenzione del Sindaco lo stato di incuria in cui versa il verde pubblico e le piante di alto fusto nonché il greto e la sponda del torrente Steria in prossimità del guado e degli impianti sportivi, dove una folta vegetazione costituisce un impedimento al regolare deflusso delle acque e quindi situazione di pericolo per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini, chiedendo entro quali tempi la Giunta ha intenzione di porre rimedio alla situazioni in essere visti anche gli stanziamenti assegnati recentemente dalla Regione Liguria nell’ambito della manutenzione ordinaria dei rii.

Sull’argomento il Sindaco ci ha assicurato che l’amministrazione provvederà entro il mese di settembre ad effettuare la dovuta pulizia del torrente Steria ed a porre successivamente in atto un programma di manutenzione del verde pubblico e di pulizia delle piante ad alto fusto».