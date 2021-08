Concerto del chitarrista di fama internazionale Diego Campagna a Dolcedo

Dolcedo. Giovedì 12 agosto Dolcedo avrà il piacere di ospitare il chitarrista di fama internazionale Diego Campagna.

Imperiese di nascita, Medaglia d’onore per la sua attività artistica nel mondo ricevuta negli Stati Uniti d’America nel 2019, Diego Campagna è conosciuto come un esecutore carismatico famoso per il suo repertorio poetico e virtuosistico. Il 30 gennaio 2015 viene invitato ad esibirsi come solista nella leggendaria Carnegie Hall di New York dove viene osannato con una standing ovation alla fine del suo concerto. Il 23 dicembre 2016 al suo ritorno alla Carnegie Hall il pubblico newyorkese gli dedica tre standing ovations dopo i suoi tre bis alla fine del suo concerto.

Si è esibito in alcune delle più prestigiose sale da concerto d’Europa, Stati Uniti e Asia come la Carnegie Hall di New York, il Lincoln Center a NYC, la Juilliard School of Manhattan NYC, la Jordan Hall di Boston, la Großes Saal al Mozarteum di Salisburgo, la Kawai Hall di Osaka, il Teatro Municipale I. Pane di Asuncion, la Jan Hus Church e la Pisek Hall di Manhattan-NYC per Vox Novus, il Casinò Theatre di Newport, l’Alpen Center di Città del Capo, il Conservatorio Nazionale di Pechino. Nel giugno 2014, dopo i suoi concerti a Newport, Rhode Island, USA ha ricevuto la chiave della città da parte del Sindaco per il suo importante valore artistico e il 22 giugno è stato dichiarato il “Diego Campagna Day”. Il 5 luglio 2015 dopo il suo recital ad Asunciòn in Paraguay alla presenza del Ministro della Cultura e degli Ambasciatori di sette Paesi, viene insignito del titolo di “Visitatore Illustre” per i suoi alti meriti artistici e culturali; nel 2016 viene proclamato dal sindaco cittadino onorario di Badalucco (Imperia, Italia) sempre nel 2016 riceve un premio dalle principali scuole pubbliche di New York City per la sua carriera artistica nel mondo ed il suo impegno per i giovani e la musica. È il dedicatario di numerosi brani scritti da alcuni dei più importanti compositori contemporanei.

A Dolcedo dedicherà un concerto particolare, con una sorpresa che sicuramente al pubblico sarà gradita. Il concerto si terrà nella piazzetta antistante la chiesa parrocchiale di Dolcedo, nel rispetto delle norme anticovid. Sarà obbligatoria la prenotazione telefonando tutti i giorni al numero 3389107703 dalle 15 alle 17. Si ricorda che l’accesso in sala potrà essere concesso solo ai possessori di green pass che verrà regolarmente controllato.