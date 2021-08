Sanremo. Automobili private nei parcheggi riservati ai mezzi di soccorso.: succede all’ospedale Bore. Il plesso matuziano, già alle prese con una sempiterna crisi dei posti auto, se li vede così scomparire da sotto gli occhi grazie all’interventi di qualcuno che, delle regole viabilistiche, sembra infischiarsene.

E non solo di quelle: anche del buonsenso. Dal momento che, in quella posizione, le vetture rischiano anche di ostacolare l’azione delle ambulanze, proprio in punto così sensibile.