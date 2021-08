CNA Imperia: «Prende il via il concorso fotografico nazionale “Racconta il mare Ligure”»

Imperia. Promosso da CNA Imperia e L’Associazione Culturale Digit Art In Foto, il concorso fotografico

“Racconta il mare Ligure”, nato nell’ambito del progetto “MareCultura – La Festa del Porto e del Gambero Rosso di Sanremo”, è un contest nazionale per celebrare il paesaggio e l’ambiente, i Borghi, la gente, le specialità gastronomiche, il lavoro, il turismo e le tradizioni lungo le coste del nostro mare.

«”Racconta il mare Ligure”, è la prima edizione del contest fotografico nazionale pensato per raccogliere le migliori immagini che testimoniano il nostro modo di vivere il mare, le persone che lo rappresentano e le tradizioni ad esso collegate – spiega Luciano Vazzano, segretario territoriale CNA Imperia – scatti che dovranno rappresentare un territorio, ma anche sensibilizzare sul tema della salute del mare e creare consapevolezza circa l’importanza che rivestono i comportamenti e le scelte degli individui nella sua tutela».

E continua, «Il progetto si prefigge di promuovere il nostro mare e tutte le sue preziosità, dalle specie ittiche ai prodotti gastronomici, dalle professioni del mare alle lavorazioni tipiche ad esso collegate: una narrazione di storie, memorie ed emozioni per raccontare il profondo legame tra l’uomo e il mare e le sue vocazioni, da quella turistica a quella sociale».

E conclude Vazzano, «Il concorso è aperto a tutti i fotografi senza distinzione fra dilettanti e professionisti: invitiamo dunque tutti gli amanti del mare e della fotografia a consultare il regolamento, la scheda di partecipazione e le informazioni del concorso, disponibili sul sito web di CNA Imperia. I migliori scatti saranno valutati da una giuria di esperti e verranno poi esposti in una mostra dedicata che si terrà a Sanremo a partire da fine settembre. La partecipazione è gratuita e non è prevista alcuna quota di iscrizione».

Le immagini e la scheda di iscrizione, con scadenza il 12 settembre, potranno essere inviate agli organizzatori con le seguenti modalità:

– WeTransfer all’indirizzo: digitartinfoto@gmail.com

– E-mail all’indirizzo: digitartinfoto@gmail.com

– Spedite o consegnate manualmente su supporti digitali (CD/DVD/chiavetta) all’indirizzo: Digit Art In Foto C/o Zurla Marco, in via G.B. Boeri, 1, 18018 Taggia (Im).

Per informazioni, consultare l’indirizzo web http://im.cna.it/home_evidenza/4347/ oppure contattare Antonio Semiglia al +393334773739 o scrivere a mail: digitartinfoto@gmail.com.