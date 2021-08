Cincinnati Masters, Fognini e Arévalo vincono il doppio

Taggia. Fabio Fognini vince il doppio maschile dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati, in programma fino al 22 agosto, insieme a Marcelo Arévalo.

L’armese, ai sedicesimi di finale del doppio maschile del torneo in scena in Ohio negli Stati Uniti d’America, oggi ha sconfitto insieme al compagno salvadoregno la coppia formata da Dušan Lajović e Aslan Karatsev in tre set per 7-5 6(5)-7(7) 11-9.

Prosegue l’avventura del tennista di Arma di Taggia nel doppio del Western & Southern Open Cincinnati.