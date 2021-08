Cincinnati Masters, doppio: Fognini e Arévalo affrontano Krawietz e Tecău

Taggia. I prossimi avversari di Fabio Fognini nel doppio maschile dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati, in programma fino al 22 agosto, saranno Kevin Krawietz e Horia Tecău.

L’armese, dopo aver sconfitto Dušan Lajović e Aslan Karatsev, tornerà in campo, insieme a Marcelo Arévalo, per affrontare la coppia formata dal tedesco e dal rumeno agli ottavi di finale del doppio maschile del torneo in scena in Ohio negli Stati Uniti d’America.

Prosegue l’avventura del tennista di Arma di Taggia nel doppio del Western & Southern Open Cincinnati.