Carabinieri e polizia arrestano straniero per tentato furto e resistenza

Sanremo. carabinieri e polizia, nella notte del 26 agosto, hanno arrestato un marocchino di 28 anni, irregolare sul territorio nazionale, per i reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Il fermo è venuto in seguito a seguito di una segnalazione di un utente al numero 112 NUE, che indicava la presenza sospetta di una vettura con a bordo uno straniero che, dopo aver parcheggiato si stava aggirando tra le villette della zona. Lo straniero, che aveva già scavalcato il cancello di ingresso della proprietà e infranto un vetro nel tentativo di rubare all’interno dell’abitazione, probabilmente si era poi accorto della segnalazione fatta nei suoi confronti, poiché aveva desistito dal dal furto e tentato la fuga.

Gli operatori, nascosti dietro agli anfratti per non farsi vedere, non appena l’uomo si avvicinava in direzione della vettura parcheggiata, lo braccavano in modo deciso.

L’uomo, ferito alla mano probabilmente per aver rotto la vetrata della casa, nonostante la presenza dell’equipaggio della squadra volante e della Radiomobile dei CC, continuava a mantenere un atteggiamento aggressivo, e colpiva gli operatori con calci e manate. Dopo un intervento di forza, questi ultimi riuscivano a bloccarlo e lo sottoponevano a perquisizione personale estesa al veicolo, al termine della quale venivano rinvenuti diversi arnesi da scasso nonché guanti in lattice.

Il successivo controllo della villetta confermava la dinamica dei fatti, poiché all’interno dell’appartamento venivano ritrovati pezzi di vetro e sangue in diverse parti.

Per tutto quanto occorso, l’uomo veniva tratto in arresto per i reati di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, mentre l’auto e gli arnesi venivano posti sotto sequestro.

Nella mattinata di ieri, in videoconferenza, si svolgevano l’udienza di convalida ed il procedimento per direttissima, al termine dei quali l’arresto veniva convalidato, il processo veniva rinviato a settembre e l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, ove veniva condotto dagli agenti del Commissariato.