Canada Open, doppio maschile: Sinner e Hurkacz perdono

Bordighera. Jannik Sinner perde il doppio maschile del Canada Open, in programma da lunedì 9 a domenica 15 agosto.

Il tennista che si allena a Bordighera ieri, insieme a Hubert Hurkacz, ai sedicesimi di finale del doppio maschile del National Bank Open presented by Rogers in Canada, ieri alla fine è stato sconfitto dalla coppia formata da Łukasz Kubot e Marcelo Melo, in due set, per 5-7 4-6.

Sinner oggi tornerà, però, di nuovo in campo per affrontare l’australiano James Duckworth ai sedicesimi di finale del singolare maschile del Masters 1000 di Toronto.