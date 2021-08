Camporosso, nasce la bomboniera solidale di Aceb

Camporosso. Da oggi, in occasione di un evento speciale: matrimonio, battesimo, comunione, cresima, laurea, puoi donare ai tuoi cari, invece della tradizionale bomboniera, la bomboniera solidale dell’Aceb, che sa trasformare un lieto ricordo in un gesto di generosa solidarietà.

Scegliere la bomboniera dell’Aceb, significa contribuire concretamente alla realizzazione di alcuni dei nostri svariati progetti benefici. Condividendo i tuoi momenti di gioia, donerai gesti d’amore.

Le informazioni, descrizioni, prezzi e foto, sono disponibili sul nostro sito web: www.aceb-ets.com nella sezione bomboniera solidale, oppure cliccando direttamente al seguente link: https://www.aceb-ets.com/bomboniera-solidale.

Tutto il ricavato, come ogni nostro evento, verrà utilizzato per la nostra mission: erogare gli utili introitati verso altre associazioni no profit, che abbiano fatto regolare domanda attraverso bandi prestabiliti dal consiglio direttivo, i cui regolamenti e formulari sono accessibili pubblicamente.