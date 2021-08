Camporosso, focolaio di Covid tra i richiedenti asilo ospiti della Croce Rossa

Camporosso. Nuovo focolaio di coronavirus, questa volta tra i richiedenti asilo ospitati della Croce Rossa locale. A risultare positivi al tampone sono stati cinque migranti, in attesa del permesso di soggiorno, residenti negli alloggi della Cri di via Braie. Tutti e cinque i soggetti sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare presso i propri appartamenti.