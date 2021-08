Campagna acquisti per l’Imperia, arrivano Castaldo e Mara

Imperia. 190 cm per 81 kili, piede destro, classe 1994, nato a Busto Arsizio (Va). Sono queste le caratteristiche di Nicholas Mara, da oggi, ufficialmente, un nuovo calciatore dell’Asd Imperia Calcio. Difensore centrale di spessore, Mara ha alle spalle ben otto stagioni in serie D, con 183 presenze complessive e 6 gol.

Inizia tra i grandi nel 2012, a 16 anni, con la maglia del Renate per poi vestire le maglie di Mariano, Olginatese dal 2014 al 2017, Seregno Calcio nella stagione 2017-2018, Sondrio per le due successive, Castellanzese nella stagione 2019-2020 e infine Ponte San Pietro nell’ultimo anno. Esperienza e capacità tecnico fisiche il biglietto da visita di Mara, nuovo neroazzurro. La società gli augura le migliori fortune.

Luigi, Gigi, Castaldo è un nuovo giocatore dell’Asd Imperia. Arriva dalla Sanremese con cui ha disputato l’ultimo campionato di Serie D, ma ha militato nelle vecchie C1 e C2 a inizio carriera. Classe 1990 è dotato di fisico possente con i suoi 187 cm di altezza e 82 kili di peso. Nato a Napoli l’8 gennaio 1990 vanta 214 presenze da calciatore e 18 gol.

La sua avventura con il pallone inizia con il settore giovanile del Siena, poi passa all’Esperia Viareggio in C1. Da qui Giacomense, Borgo A Buggiano Calcio e Vigor Lamezia in C2. Un breve passaggio senza apparizioni in B con la Robur Siena e poi un ricco curriculum in D con le casacche di Celano Calcio, Sangiovannese, Olympia Agnonese, Argentina Arma, Vado e Sanremese appunto.

Da oggi è a disposizione di mister Paolo Cortellini. A lui va il miglior augurio della società neroazzurra.