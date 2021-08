Calcio, il Ventimiglia torna in Eccellenza

Ventimiglia. E’ ufficiale. Il Ventimiglia Calcio torna in Eccellenza grazie ai ripescaggi.

Mancava davvero solo un ultimo passaggio formale per il passaggio del Vado in serie D e l’ultimo step è stato compiuto con il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti.

La società savonese del presidente Tarabotto torna quindi subito nel massimo campionato dilettantistico, dando via a catena, come preannunciato dal Comitato Regionale Ligure, anche al ritorno in Eccellenza del Ventimiglia Calcio e alla prima esperienza in Promozione della Baia Alassio.