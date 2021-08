Calcio, finisce 2 a 1 l’amichevole tra l’Imperia e l’Ospedaletti

Imperia. Secondo test in vista della stagione 2021/2022 per l’Imperia che al Ciccione ha svolto, ieri pomeriggio alle 17, un allenamento congiunto con l’Ospedaletti, squadra militante nel campionato di Eccellenza. La partita termina sul 2 a 1. In gol per gli ospiti Alberti, per i padroni di casa Cassata e Canovi con un gran calcio di punizione.

Le formazioni:

Imperia: Lacirignola, Comiotto, Mara, Carletti, Bacherotti, Di Lauri (45′ Fatnassi), Giglio, Canovi, Cassata (89′ Tallevi M.), Legaz (79′ Giardiello), Grazhdani. Allenatore: Cortellini

Ospedaletti: Ventrice, Negro, Fici, Cambiaso (60′ Miha), Ambesi, Alberti (68’Biffi), Martelli (52′ Aretuso), Schillaci, Cassini (52′ Calderone), Martini (68′ Leone), Semati. Allenatore: Biffi

Il tabellino: Imperia- Ospedaletti 2-1, 28′ Alberti (O), 44′ Cassata, 73′ Canovi

Primo tempo: Il primo tiro della gara è dell’Ospedaletti. Al 10′ ci prova dalla distanza Semati, palla alta sopra la porta di Lacirignola. Al 12′ grande occasione per Cassata che ruba palla in area, ma si fa stoppare da Ventrice. Al 20′ gran lancio del pitbull Di Lauri che pesca in profondità Grazhdani. Il numero 9 in spaccata non trova la porta. Al 27′ occasione Ospedaletti con Martelli che calcia a lato. 28′ Ospedaletti in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner, battuto da Cambiaso, dopo una spizzata Alberti è il più lesto di tutti e batte Lacirignola. 0-1 Al 43′ gran parata di Lacirignola che nega il raddoppio agli ospiti su un tiro ravvicinato di Semati 44′ Gol Imperia. Cassata riceve palla al limite e batte Ventrice con un gran diagonale. 1 a 1 al Ciccione.

Secondo tempo: Al 53′ la prima occasione della ripresa. Cassata si accentra e trova Grazhdani. L’attaccante calcia però centrale e facile per Ventrice. Al 56′ Comiotto salva tutto in area anticipando in spaccata gli avanti orange. Al 60′ ancora Lacirignola dice di no ad Aretuso 69′ Buon tentativo di Leone appena entrato. Palla di poco a lato della porta imperiese 73′ Gol Imperia. Colpisce Davide Canovi. Punizione dal limite per il mancino, guadagnata da capitan Giglio, che batte Ventrice. 2 a 1 75′ Ancora Imperia Cassata va via sulla fascia e mette in mezzo Legaz tutto solo non centra la porta. Al 88′ Schillaci ruba palla e calcia. Facile per il portiere di casa.

Questo il commento di mister Paolo Cortellini: «Una partita più dura rispetto alla prima. Avevamo alcune defezioni e la preparazione ci ha un po’ condizionato così come la prima al Ciccione. Il secondo tempo molto meglio, la nostra è una squadra che viene fuori alla distanza. Manca ancora qualche giocatore, ma quelli in campo hanno fatto bene compreso il giovane Mattia Comiotto che ha disputato una grande gara».