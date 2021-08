Calcio dilettantistico e giovanile, nuovo protocollo per la stagione sportiva 2021-2022

Genova. La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato il nuovo protocollo contenente indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021-2022 (allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile (ivi compreso il calcio femminile, il futsal, il beach soccer, il calcio paralimpico e sperimentale e gli Arbitri delle relative categorie) agonistico e di base, di livello nazionale, regionale e provinciale non diversamente disciplinato da altro protocollo Figc finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Lo annuncia la Lega Nazionale Dilettanti. Per il documento cliccare qui.