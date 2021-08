Calcio, dalla collaborazione tra Camporosso e Dolceacqua nasce l’Accademia Rossoblù

Camporosso. Nasce l’Accademia Rossoblù rivolta al settore giovanile per la stagione 2021-2022.

Il responsabile del settore giovanile dell’Us Camporosso Daniele Scarfò e il responsabile dell’attività di base dell’Us Dolceacqua Giuliano Vadalà spiegano: «E’ un progetto importante che sta prendendo forma. Una collaborazione di due Comuni limitrofi che uniscono le forze per migliorare la crescita dei giovani calciatori. L’obiettivo è crescere i ragazzi per portarli in prima squadra e, perché no, cercare di inserirli in una squadra professionistica come il Genoa. E’ stata creata un’Accademia Rosso Blu che comprenderà tutte le squadre dai pulcini agli allievi dove l’Us Dolceacqua gestirà l’attività pre agonistica (Pulcini e Esordienti) mentre l’Us Camporosso lavorerà con l’attività agonistica (Giovanissimi e Allievi)».

«Nella stagione 2021 -22 saranno rinforzati ancora di più i rapporti con il Genoa Soccer Academy che agevolerà la crescita tecnica anche degli allenatori e istruttori. In tal senso ringraziamo il responsabile del Genoa Soccer Academy Emanuele Crespi per l’impegno e l’autorizzazione alla pubblicazione di tale progetto» – dicono sui social.