Borgomaro, ragazzina scout si ferisce giocando: in volo l’elisoccorso

Borgomaro. Elisoccorso in volo per raggiungere Borgomaro in valle Impero: una bambina di 11 anni è rimasta ferita a un ginocchio mentre stava giocando col suo gruppo scout sulla piazza del paese.

Le condizione della ragazzina non sono preoccupanti ma si è reso necessario ricorrere all’elicottero a causa della distanza del paese dalle principale strade di comunicazione

Sul posto anche un equipaggio della Croce Rossa di Pieve di Teco.