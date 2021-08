Borgomaro. Il Vescovo emerito della Diocesi di Albenga-Imperia monsignor Mario Oliveri su invito del Parroco di Borgomaro don Matteo Boschetti nel corso della messa solenne per la festa di San Rocco, ha benedetto la nuova campana che sarà posizionata nel campanile della chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate di Borgomaro.

Sulla campana è stata impressa la dicitura a ricordo dei “SS. Nazario e Celso” della valle del Maro e una scritta a ricordo del compianto don Ambrogio Bianchi, già Parroco di Borgomaro dal 1966 al 2016.

Presenti alla solenne celebrazione i familiari di don Ambrogio, che già prima di morire aveva fortemente voluto questa realizzazione, che, prima di oggi, per motivi economici non si era potuta realizzare, come ha ricordato il parroco don Matteo Boschetti al termine della celebrazione animata dalla corale parrocchiale di Borgomaro, accompagnata all’organo da Mauro Carenzo.