Bordighera. L’ intervento realizzato con l’obiettivo di una profonda valorizzazione dell’intera area è stato ultimato con la posa in opera dei nuovi corpi illuminanti che renderanno i giardini ancora più belli e anche più sicuri.

«Colgo l’occasione per esprimere il mio più sentito ringraziamento anche all’Ufficio Manutenzione ed alla squadra lavori» commenta il consigliere Walter Sorriento, che è stato coinvolto nel progetto e in ogni fase della sua realizzazione. «Nonostante il loro esiguo organico, ogni giorno si spendono con impegno e serietà, la loro dedizione e professionalità si evidenzia ancor di più nel corso della stagione estiva, quando le richieste di intervento aumentano in maniera considerevole, dimostrando così di essere una risorsa preziosa per la Città»