Bordighera, morte dell’infermiere Michele Clementi: il cordoglio della Croce Azzurra Misericordia

Vallecrosia. «Tutti i soci esprimono dolore e tristezza nel salutare una presenza importante nell’ambito del sodalizio dove Clementi ha prestato la propria opera di infermiere volontario. La scomparsa di Michele – ha detto il direttore della Misericordia Matteo Amato – ci addolora per la perdita di una persona cara oltre che risorsa importante per la comunità. Un uomo attivo e sempre disponibile, è stato il nostro primo infermiere volontario quando nel 2010 abbiamo attivato il servizio di ambulatorio mobile al mercato settimanale e sul lungomare nei mesi estivi, continuando la sua opera presso la sede di Vallecrosia negli anni successivi. Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e l’affettuosa vicinanza in questo triste momento».