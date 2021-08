Bordighera. L’Associazione Irene Brin è lieta di riaprire al grande pubblico, dopo molto tempo, il meraviglioso giardino di Irene Brin a Sasso di Bordighera, venerdì 20 agosto alle 18.30, ad ingresso gratuito per un affascinante ed esclusivo viaggio nell’arte con Luca Beatrice, critico d’arte e curatore, insegna all’Accademia Albertina di Torino, allo IAAD di Torino e allo IULM di Milano. Collabora alle pagine culturali del “Giornale”, a “Tuttosport” e a “Linkiesta”. Nel 2009 ha curato il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia e già Presidente del Circolo dei Lettori di Torino.

«Con la professoressa Francesca Rotta Gentile, curatrice dell’incontro con la preziosa collaborazione della Pro Loco di Sasso, con la professoressa Maria Teresa Verda Scajola e Vincent Torre, nipote di Irene Brin, faremo un omaggio a Irene Brin e conosceremo l’ultimo libro di Luca Beatrice: “Da che arte stai?” 10 lezioni sul contemporaneo. Un viaggio nel mondo dell’arte contemporanea che tutti dovremmo intraprendere, sotto la guida di Luca Beatrice. Il libro spinge il lettore a una riflessione viva sul contemporaneo, attraverso una serie di focus relativi a tendenze e personaggi chiave dalla fine del XIX secolo a oggi. Aneddoti e curiosità impreziosiscono le dieci lezioni in cui si articola il volume, ciascuna inerente a un argomento specifico e arricchite da trenta schede dedicate a opere particolarmente significative. Il volume vuole essere un utile supporto per comprendere nel profondo quello che a molti appare ancora un mistero: l’arte contemporanea.

Ad accogliere e a dialogare con Luca Beatrice ci sarà il padrone di casa, nipote di Irene Brin lo scienziato della Sissa di Trieste Vincent Torre che farà un intervento dal titolo “cosa mi hanno insegnato zia Irene e zio Gasparo” e ci darà la possibilità di visitare il prezioso Museo dove ci sono ricordi foto di Irene Brin con opere di grande pregio di artisti quali ad esempio Picasso e molti altri. Ospite illustre la professoressa di storia dell’arte Maria Teresa Verda Scajola che farà un intervento dal titolo “Un ritratto di Irene Brin: promotrice dei luoghi amati”. Dialogherà con Luca Beatrice la professoressa Francesca Rotta Gentile che ha curato già una intervista on line con

Luca Beatrice per i video incontri di “Grandi Autori a casa tua “ reperibili sul canale Youtube. Vi saranno inoltre pregevoli momenti musicali con la cantante Francesca Pilade, accompagnata alla chitarra da Giovanni Peirone. Sarà offerto un piccolo buffet ed è possibile prenotarsi presso la Libreria Amicolibro via Vittorio Emanuele II, 30 – 18012 Bordighera, tel. 0184-26.12.44 o telefonando al cel 3495520242 sito dell’Associazione Irene Brin» – dicono gli organizzatori.

