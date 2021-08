Bordighera Book Festival, il programma della terza giornata

Bordighera. Sabato 28 agosto il Bordighera Book Festival è giunto al terzo giorno: dalle 10 alle 23. L’evento, ideato ed organizzato da Espansione Eventi di Paola Savella con la consulenza letteraria del Mondadori Bookstore di Bordighera, ha il patrocinio del Comune e della Regione Liguria.

Ecco il programma della terza giornata:

ore 10, Corso Italia Apertura Stand Case Editrici

ore 11, Milleluci Renato Ariano “L’Eros segreto di Dante” YCP

ore 11,45, Milleluci Chiara Mazzocchi (Artista) e Paolo Renati (Scienziato) “Il Matrimonio Mistico”. Conferenza: Portare in essere la Sacra Legge Naturale.

ore 16, Milleluci Chiara De Giorgi “Mi chiamo Elisa” Le Mezzelane Casa Ed.

ore 16,30 Buga Buga “Un libro per l’estate” Leucotea Edizioni

Gesuino Collu “Baci da Bordighera”

Isabella Nicora “Ragazze lontane”

ore 16,45, Milleluci Luca Valentini “Fantasmi” Atene Edizioni

ore 17,15, Buga Buga Candida Livatino “Dagli scarabocchi alla firma” Mursia Editore

ore 17,30, Milleluci Salvatore Vento “Geografia sentimentale di un emigrante italiano” Erga Edizioni

ore 18, Buga Buga Paolo Veziano “La Repubblica di Pigna” Una parentesi di democrazia (29 agosto 1944-8 ottobre 1944) con il contributo di Giorgio Caudano e Graziano Mamone Fusta Editore

ore 18,15, Milleluci Stefano Albertieri “Seborga misteri e… dintorni” Alzani Editore

ore 18,45, Buga Buga Donatella Alfonso “Ai tempi del virus” e gli autori di Edizioni All Around

ore 19, Milleluci Giuseppe Alfonso Maggi “Il viaggio del Priore” Appunti, emozioni e fatiche di un viaggiatore nell’Italia del Settecento. Antiche Porte Editrice

Alle 19,30 al Buga Buga Show Cooking “Pan Bagnau De Chi” con Francesco Verrando a cura di Confraternita Du Pan Bagnau e Confesercenti, Il pan bagnau, una ricetta antica che sopravvive anche grazie all’omonima confraternita, nata a Bordighera, da un’idea di Francesco Verrando e Alex Gozzoli. Il Pan Bagnau ha origine per recuperare il pane secco, la ricetta si prepara con una pagnotta casereccia con pomodori cuore di bue, olive taggiasche, acciughe e peperoni, dopo aver insaporito il pane con aglio di Vessalico.

In serale alle 21 nei Giardini del Palazzo del Parco Diego Costacurta presenta “Il lupo e la sua ultima caccia” YCP Durante la serata performance di Enzo Mazzullo con consegna del Gommonauta “TheBigDiego”. Intrattenimento musicale con la Jazz Cool American Standards.

Notizie dettagliate e sinossi dei libri su: http://www.bordigherabookfestival.it/?it/bbf/autori/autori-2020/gli-autori-dell-edizione-2020/&q=r2cd3ru1Cms%3D

Mostre in Corso Italia:

– “D’Arte e d’Ambiente” a cura dell’Accademia Riviera dei Fiori G.Balbo

– “Aiutaci ad aiutarli…” a cura dell’Associazione Randagi Fortunati di Ventimiglia

– “Amor ch’a nullo Manga” esposizione elaborati del Contest su Dante Alighieri

– “La passeggiata del Beodo” in occasione dei 550° dalla sua costruzione

Laboratorio ed Animazione per bambini

Stand Cielo e Mare

Alle 10,30 apertura del Laboratorio Tam Tam Tumb Ciaf Ciaf…suoni in arrivo da Giunglando!

(10,30 – 12,30 e 16,30 – 19,30)

Alle 10,30 – 17,00 – 18,30

Lettura con teatro Kamishibai e musica. Costruzione dei suoni d’acqua.

A cura di Armonica Mente Insieme srl

Parcheggi:

Piccola velocità (accesso da Via S. Antonio)

Stazione Ferroviaria (Piazza Eroi della Libertà)

Parcheggio Tennis Centro (accesso da Via Quintino Sella)

Parcheggio Giardini Monet.