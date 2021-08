Bordighera Book Festival, il programma della quarta giornata

Bordighera. Domenica 29 agosto, dalle 10 alle 20, quarto ed ultimo giorno della settima edizione del Bordighera Book Festival.

Ecco il programma dell’ultima giornata:

Alle 8,30, da corso Italia partenza della passeggiata letteraria nell’antico sentiero del Beodo in occasione del 550° anniversario dalla sua costruzione (rientro previsto in corso Italia alle 11)

ore 10, in corso Italia apertura di stand Case Editrici

ore 10,45, Buga Buga Greta Marras “Amici per la pelle” Le Mezzelane Casa Editrice

ore 11, Milleluci Alberto Truzzi “Arlìa. L’arte di inventarsi la vita” Araba Fenice

ore 11,30, Buga Buga Roberto De Nicola e Simone D’Alonzo. Illustrazioni Barbara Orengo “L’antico sentiero del Beodo”

ore 11,45, Milleluci Giovanni Giudici “Doppi destini” Aletti Editore

ore 16,30, Milleluci Monica Di Rocco “Sguardi sulla pandemia attraverso l’immagine” De Ferrari Editore

ore 17, Buga Buga Gisella Merello “Tennis in Bordighera dal 1878 a oggi” Alzani Editore

ore 17,15, Milleluci Umberto Mondini “Delitti a Sanremo” Edizioni Progetto Cultura

ore 17,45, Buga Buga Lorenzo Beccati “Il pescatore di Lenin” Oligo Edizioni

ore 18, Milleluci Giorgio Caudano “L’Immagine ritrovata” Alzani Editore

ore 18,30, Buga Buga Massimo Citro Della Riva “Eresia” Riflessioni politicamente scorrette sulla pandemia di Covid-19 Edizioni Byoblu

ore 18,45, Milleluci Rita Angelelli “Lucrezia” Le Mezzelane Casa Editrice.

Notizie dettagliate e sinossi dei libri su: http://www.bordigherabookfestival.it/?it/bbf/autori/autori-2020/gli-autori-dell-edizione-2020/&q=r2cd3ru1Cms%3D.

Mostre in corso Italia:

– “D’Arte e d’Ambiente” a cura dell’Accademia Riviera dei Fiori G.Balbo

– “Aiutaci ad aiutarli…” a cura dell’Associazione Randagi Fortunati di Ventimiglia

– “Amor ch’a nullo Manga” esposizione elaborati del Contest su Dante Alighieri

– “La passeggiata del Beodo” in occasione dei 550° dalla sua costruzione

Laboratorio ed Animazione per bambini

Stand Cielo e Mare

ore 10,30 Laboratorio “Le allegre meduse vaporose” a cura di Robirò (Orari: 10,30-12,30 e 16,30-19,30)

Alle 16 e alle 18, Lettura Albi illustrati “Silenziosamente” Federighi Edizioni

Parcheggi:

Piccola velocità (accesso da Via S.Antonio)

Stazione Ferroviaria (Piazza Eroi della Libertà)

Parcheggio Tennis Centro (accesso da Via Quintino Sella)

Parcheggio Giardini Monet.