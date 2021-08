Bordighera. Si sono tuffati in mare, nonostante la bandiera rossa, trovandosi in difficoltà: due ragazzi sono stati salvati da un bagnino che, per tirarli fuori dall’acqua, ha rischiato di annegare ed è stato trasportato con l’elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità. E’ successo nel pomeriggio a Bagni “Vernier” di Bordighera, nei pressi dei “Pennoni”.

Per recuperare i due giovani, che subito dopo essere stati portati a riva, secondo alcuni testimoni, si sarebbero allontanati, si è lanciato in acqua anche il figlio del titolare dello stabilimento. Anche quest’ultimo, viste le condizioni proibitive del mare, ha ingerito molta acqua ed è stato soccorso da un equipaggio della Croce Verde Intemelia che lo ha accompagnato all’ospedale di Sanremo per accertamenti.

Il bagnino, invece, è stato soccorso dalla Croce Rossa di Ventimiglia e dal personale sanitario del 118. A bordo dell’ambulanza è stato trasportato all’eliporto dell’ospedale Saint Charles di Bordighera dove è poi atterrato l’elicottero Grifo: un volo, quello dell’elisoccorso di Regione Liguria, non privo di difficoltà a causa del forte vento. I due giovani feriti hanno 19 e 21 anni.

Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte della Guardia Costiera.