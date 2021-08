Beni per i rifugiati afgani, la Croce Rossa: «Ritiriamo solo oggetti nuovi»

Sanremo. Si è messa in moto la macchina della solidarietà per aiutare i 206 profughi afgani arrivati questa mattina presso la base logistica del soggiorno militare di Sanremo. A coordinare gli aiuti sono il comitato Croce Rossa regionale e locale che, per i primi dieci giorni della quarantena e anche oltre, si occuperanno di ritirare e distribuire il materiale donato dai cittadini. Tra i beni di prima necessità di cui c’è maggior bisogno, si annoverano i vestiti per adulti ma anche per bambini dai 3 mesi ai 10 anni di età e poi i prodotti per l’igiene personale, come spazzolini, bagnoschiuma e anche pannolini per gli infanti.

Per ragioni legate all’emergerza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, il comitato della Croce Rossa ritira solamente materiale nuovo con etichetta. Al momento non è ancora possibile donare materiale usato che, prima di essere distribuito, andrebbe sanificato. Per maggiori informazioni rivolgersi ai contatti della Croce Rossa di Sanremo.