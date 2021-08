Badalucco Book Festival, il Club per l’Unesco di Sanremo presenta “Rivierando”

Badalucco. Venerdì 6 agosto alle 19, in piazza Umberto Eco, nell’ambito del Badalucco Book Festival, il Club per l’Unesco di Sanremo presenterà “Rivierando” di Daniela Manili Pessina con Marco Macchi ed Ersilia Ferrante, edito da GWMAX, 2020. Gli autori e il libro saranno presentati da Gian Antonio Dall’Aglio, socio del club.

Daniela Manili Pessina è architetto e consulente sui temi di comunicazione visiva e grafica, nonché fotografa. Collabora con scuole e associazioni e aziende soprattutto nel settore turistico. Vive a Cantù ma fin dai primi anni ha frequentato la Riviera dei fiori. In precedenza ha pubblicato per GVMAX “Visiolario”, la prima guida turistica per creativi e ha ideato il progetto che ha portato alla pubblicazione di Rivierando presso lo stesso editore, coinvolgendo Marco Macchi ed Ersilia Ferrante.

Marco Macchi è laureato in storia, in passato ha navigato per la Marina Mercantile e per la Marina Militare e ha lavorato alla Coop. Nato a Sanremo, vive a Ospedaletti e svolge la professione di guida ambientale e guida turistica nella Riviera dei Fiori. Ha pubblicato diversi libri tra i quali “Camminare nella Storia. Tra Monte Nero e la Valle Argentina”,” Profumo di Salsedine”, “Camminare per le Antiche Strade” e, in collaborazione con Tiziano Fratus “Itinerari dei Ficus nella baia di Moreton a Sanremo e Bordighera”.

Ersilia Ferrante è avvocato cassazionista sanremese, e si occupa particolarmente di diritto dei migranti. Nata a Palma Campania (NA), ha quasi sempre vissuto in Liguria. E’ iscritta attivamente in varie associazioni culturali locali ed è appassionata di canzone d’autore. In passato è stata coautrice, insieme ad altre socie del Club per l’Unesco di Sanremo, di “Un angolo di terra straniera. Lady Phillipson e Sanremo” e di “Continuamente Donna. Le donne di ieri che attraverso le donne di oggi sostengono le donne di domani” a cura della Provincia di Imperia.