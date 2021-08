Autostrada ligure, cantieri e rallentamenti: traffico in tilt sull’A10

Ventimiglia. Code e rallentamenti anche stamattina sulle autostrade della Liguria a causa dei cantieri. I disagi, come riportato da Ivg, al momenti riguardano in particolare la A7 e la A10.

In A7 ci sono tre chilometri di coda per lavori tra Bolzaneto e Busalla e verso nord traffico rallentato tra Isola del Cantone e Vignole Borbera. Per quanto riguarda l’autostrada A10 al momento ci sono cinque chilometri di coda da Varazze verso Savona, in direzione Ventimiglia, e quattro chilometri di coda tra il Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola, in direzione Genova, per lavori di manutenzione.

Disagi già previsti con la ripartenza dei cantieri, ma in modo economico, autotrasporto e utenti-automobilisti auspicano una nuova programmazione e pianificazione: c’è attesa sul prossimo tavolo tecnico voluto dalla Regione Liguria con Ministero e concessionari.

(Articolo tratto da Ivg)