Autostrada ligure, cantieri e rallentamenti: traffico in tilt sul nodo genovese

Genova. Una nuova mattinata di passione per il traffico autostradale genovese e ligure, con pesanti rallentamenti e code sulle principali tratte della regione a causa dei cantieri e del traffico intenso.

Sull’A10, come riportato da Genova24, sono segnalati 5 chilometri di coda tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona in direzione Ventimiglia per lavori, mentre in direzione Genova coda di 4 chilometri tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola.

Disagi anche sull’A12 con coda di 6 chilometri tra Recco e Chiavari, in direzione Livorno per lavori, mentre tra Chiavari e Rapallo ancora rallentamenti e incolonnamenti per circa un chilometro.

Per quanto riguarda l’A7 si segnala coda di 1 chilometro tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione Milano sempre a causa di cantieri operativi sulla tratta.

