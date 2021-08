Sanremo. Non ci vuole molto a bloccare il traffico nel centro città. Ne sa qualcosa una donna francese che, per un’ora circa, ha lasciato l’auto parcheggiata in divieto nella parte alta di via Gioberti, a pochi passi dalla pedonale via Matteotti.

E’ successo oggi pomeriggio tra le 15.30 e le 16.30 ed a farne le spese sono stati due camion della raccolta rifiuti, pieni fortunatamente solo di carta e materiali simili. Altri tipi di “rumenta” – come l’organico ad esempio – avrebbero sicuramente, complice il caldo, prodotto un lezzo nauseabondo, con tutte le ovvie conseguenze per passanti ed avventori dei molti locali pubblici della zona.

All’arrivo di una pattuglia della municipale, l’equipaggio d’oltralpe della vettura incriminata, madre e figlia giunte sul posto dopo un po’ di shopping, ha avuto ancora il coraggio di stupirsi e rimbrottare contro l’intervento degli agenti. Salvo poi ritornare sui propri passi e chiedere scusa a gran voce. Scuse che però non serviranno sicuramente ad evitare la multa.