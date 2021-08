Atp 250 di Atlanta, doppio: in finale Sinner e Opelka affrontano Thompson e Johnson

Bordighera. Sono Jordan Thompson e Steve Johnson gli avversari che Jannik Sinner e Reilly Opelka dovranno affrontare nella finale del doppio maschile dell’Atp 250 di Atlanta.

Il tennista che si allena a Bordighera, in coppia con il 23enne statunitense, dopo aver sconfitto il duo composto da Santiago González e Jonathan Erlich, aver superato la coppia formata da Benoît Paire e Treat Conrad Huey e aver battuto Marcelo Arévalo e Miguel Ángel Reyes Varela tornerà sul cemento dell’Atlantic Station di Atlanta, negli Stati Uniti d’America, per l’ultimo atto contro l’australiano e lo statunitense. E’ la prima finale in doppio nel circuito Atp per Jannik.

Ultima grande sfida per Sinner e Opelka al BB&T Atlanta Open, torneo con un montepremi di 555.995 dollari.