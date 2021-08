Imperia. E’ di cinque feriti, tutti trasportati in codice rosso all’ospedale di Imperia, il bilancio di un incidente avvenuto poco dopo le 16 al km 119+700 tra gli svincoli di Arma di Taggia e Imperia Ovest, direzione Genova, che ha visto coinvolte due auto.

Tra i feriti una famiglia di Chiavari che stava rincasando dopo le vacanze in Francia: sono un uomo di circa 30 anni, che si trovava alla guida, la moglie e la figlia di appena un mese, e la nonna della bimba. Sull’altra vettura, che nell’impatto si è girata su un fianco, viaggiava solo un uomo.

Foto 2 di 2



Sul posto è accorso il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco, diverse ambulanze (Ponente Emergenza di Bordighera, Croce Rossa di Sanremo, Croce Bianca di Imperia e Croce Verde di Taggia) e la polizia stradale. L’autostrada non è mai stata chiusa al traffico veicolare, se non per i pochi minuti necessari agli agenti della Polstrada per effettuare i rilievi dell’incidente. Nonostante questo si sono registrate code e rallentamenti che hanno raggiunto i cinque chilometri.