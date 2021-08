Aperiteatro a Triora: in scena le vicende delle “streghe” Franchetta Borelli e Isotta Stella

Triora. Una formula semplice ma che è stata apprezzata. E’ l’Aperiteatro a Triora. Dalle 12,30 alle 14, sono state messe in scena le vicende di Franchetta Borelli e Isotta Stella, due delle ‘streghe’ di Triora che avevano subito terribili torture nel corso del processo alle ‘bàgiue’ che si tenne nel paese della Valle Argentina tra il 1587 e il 1589 con una appendice a Genova. Le recite sono state ripetute (come precedenti domeniche) tre volte in altrettante location davanti a un pubblico che si ristorava in esercizi pubblici oppure seguendo in piedi.

L’ultima rappresentazione ha registrato un record di presenze, attenzioni e applausi. Dopo l’introduzione affidata a Renato Barletti, sono entrate in scena Mirella Fazzolari e Graziella Tufo con i loro racconti altamente drammatici che, combinati con la loro bravura e immedesimazione nei personaggi, hanno commosso molti presenti.

In precedenza le parti di Isotta Stella e Franchetta Borelli erano state affidate alle ammirate Consuelo Benedetti e Barbara Ganini. Le streghe sono state truccate con bravura da Silvia Berro che, con Ale Fam, ha organizzato l’evento per conto dell’Amministrazione comunale, voluto dal sindaco Massimo Di Fazio e dal vicesindaco Giovanni Nicosia. Ultima ripetizione, e chiusura, domenica 22, stessa ora.

(Nella foto Mirella Fazzolari, Silvia Berro, Graziella Tufo e Renato Barletti)