Amichevole tra Pietra Ligure e Sanremese: l’incasso in beneficenza

Sanremo. Mercoledì 25 agosto, con calcio d’inizio alle 20:30, si disputerà il 1° Trofeo Città di Pietra Ligure che, allo stadio Giacomo Devincenzi, vedrà opposti i padroni di casa, militanti nel campionato di Eccellenza, alla Sanremese Calcio.

Il biglietto d’ingresso avrà un costo di 5 euro e una parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza. Un motivo in più per recarsi a sostenere i colori biancazzurri.

Il terreno di gioco, in erba artificiale, è situato in via Santo Stefano 1. Per accedere agli spalti, sarà necessario essere in possesso del green pass o del risultato negativo di un test effettuato nelle ultime 48 ore.