Amadeus fa il tris, sarà conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2022

Sanremo. «Non ci sarà il Sanremo ter per me e Fiorello. Tre di seguito no». Lo aveva confermato lo stesso Amadeus nel corso dell’ultima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2021, ma ad oggi le cose sembrano essere decisamente cambiate.

Nelle scorse ore il conduttore di casa Rai ha infatti annunciato che tornerà alla redini della kermesse canora anche nel 2022, dopo due edizioni di grandissimo successo al fianco dello showman siciliano, che non è ancora dato sapere se sarà al fianco dell’amico e collega.

«Il percorso musicale intrapreso due anni fa da Amadeus ha segnato un cambiamento culturale importante nella storia del Festival che ha portato i Måneskin, vincitori dell’ultima edizione, ad aggiudicarsi anche l’Eurovision Song Contest, importante riconoscimento internazionale per la canzone italiana. É in questa direzione di innovazione che la Rai intende proseguire per valorizzare in modo sempre maggiore il talento musicale attraverso l’evento televisivo più popolare del Paese», sono state le parole di Stefano Coletta, direttore di Rai1.

L’appuntamento con la 72° edizione del Festival di Sanremo sarà da martedì 1 a sabato 5 febbraio.