Imperia. Da lunedì 17 a mercoledì 18 agosto si è svolto allo Yc Imperia il raduno della classe Optimist riservato agli equipaggi selezionati per il campionato Italiano di Cagliari in programma dal 29 agosto al 5 settembre.

I 20 partecipanti sotto la guida del tecnico Simone Gesi, si sono cimentati in diversi aspetti della regata, tra cui lavoro sulle partenze, manovre, tattica e strategia. In acqua il lavoro è stato impegnativo, i ragazzi hanno trovato davvero parecchi scenari interessanti nella splendida cornice di Imperia, infatti si sono alternati momenti di poco vento a momenti di brezza tesa con onda e corrente spesso non concordi alla direzione del vento, insomma una bella “palestra” per gli atleti.

Un raduno dedicato non solo ai ragazzi ma anche agli istruttori che, si sono quotidianamente confrontati sia con lo staff di zona composto da Mattia Maffei e Alessandro Macrì sia con Simone Gesi che, forte della sua esperienza, ha saputo far luce su aspetti tecnici interessanti per sviluppare il futuro lavoro sui ragazzi.

«Come direttore sportivo zonale e a nome di tutto il comitato vorrei ringraziare oltre ai circoli che hanno partecipato lo Yc Imperia e tutto il suo staff per l’ospitalità e il supporto concesso in un periodo denso di attività fondamentali tra cui la scuola vela e i corsi di perfezionamento. Ai nostri ragazzi che, rappresenteranno la I Zona Fiv al campionato di Cagliari, facciamo un grosso in bocca al lupo!» – dice Alessandro Macrì, direttore sportivo zonale.