Alla Notte Bianca di Imperia vietata la vendita di bottiglie di vetro e spray al peperoncino

Imperia. Questa mattina il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha firmato l’ordinanza che mira a tutelare la sicurezza urbana in occasione della Notte Bianca, prevista nella serata tra il 21 e il 22 agosto 2021 nel centro storico di Porto Maurizio.

Su tutto il territorio comunale sarà vietata la vendita per l’asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro dalle 20 alle 6 del mattino. Vietato inoltre vendere, introdurre, detenere o utilizzare gli spray al peperoncino, impiegati per la difesa personale.

Chi non rispetterà i seguenti divieti sarà denunciato all’autorità giudiziaria. A occuparsi della vigilanza sarà il comando di polizia municipale.