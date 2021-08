Al via la “Pietrabruna Bike Road 2021”: granfondo cicloturistica non competitiva

Pietrabruna. La “Blu di Mare – Circolo Parasio” è lieta di presentare l’edizione 2021 della granfondo cicloturistica non competitiva “Pietrabruna Bike Road” che fa parte ormai da anni del calendario cicloturistico imperiese. Questa è la terza edizione come sempre sotto l’egida dell’ente di promozione sportiva C.S.A.In ideatore del progetto Liguria Bike Origin circuito di Randonne’ e cicloturistiche della regione Liguria. Il 19 settembre l’appuntamento è rinnovato a Pietrabruna, nell’entroterra della Valle del San Lorenzo. Il percorso è identico a quello dell’edizione passata e prevede 3 percorsi per tutte le capacità e “le gambe”.

Il percorso Lungo prevede come per tutti e 3 le distanze la partenza dal comune di Pietrabruna, la discesa a San Lorenzo, la celebre Cipressa o meglio la salita di Costa Rainera, una veloce discesa con il trasferimento a Arma di Taggia e da lì si affronta la valle Argentina con giro di boa diverso in base alle distanze. Il corto gira a Badalucco, il medio a Triora mentre per quelli che vorranno provare il percorso più lungo la meta sarà Verdeggia. Al ritorno dopo aver percorso la ciclabile da Arma a San Lorenzo ci sarà per tutti e 3 i percorsi da affrontare l’ultima salita per Boscomare e quindi il collegamento finale che riporterà i concorrenti a Pietrabruna.

«Anche quest’anno gli sponsor ormai storici ovvero Il pane di Triora e Delizie di Gaya ci daranno una mano grazie al loro supporto a realizzare la manifestazione. Per i primi 100 iscritti è garantito il pacco gara mentre per tutti coloro che affronteranno la prova è previsto oltre all’attestato finale di finisher, un ricco ristoro alla fine grazie alla proloco di Pietrabruna. Saranno premiate le prime 10 società che avranno totalizzato il maggior numero di punti come da regolamento sul sito e sarà nominata Campione Regionale Cicloturismo Strada C.S.A.In la prima società ligure affiliata C.S.A.In» – dicono gli organizzatori.

Le iscrizioni sono online sul sito webscorer dello C.S.A.In https://www.webscorer.com/csainliguria mentre maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.teambludimare.it e www.liguriaciclismo.it