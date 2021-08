Ventimiglia. E’ interamente ispirato a James Bond il super yacht di 73 metri di lunghezza dal pomeriggio ormeggiato nel porto di Cala del Forte a Ventimiglia. “Quantum of Solace“, questo il nome dell’imbarcazione (che richiama il 22esimo capitolo della serie con protagonista lo 007 inglese) costruita nel 2012 e di proprietà del milionario John Staluppi, l’americano degli yacht più lussuosi del mondo.

Vero e proprio “self made man”, Staluppi iniziò a lavorare come meccanico a New York. Esperto di auto, gestì poi una pompa di benzina, poi una ventina di stazioni di rifornimento, prima di dedicarsi alla sua passione: la nautica, diventando un mito vivente per aver ideato la Millennium Super Yachts: una linea di yacht personalizzati di ineguagliabile bellezza e prestazioni uniche.

Per il nuovo porto di Ventimiglia si tratta del secondo yacht di oltre 70 metri che ormeggia nell’approdo. Un via vai inarrestabile iniziato con l’inaugurazione del porto di Cala del Forte, lo scorso 2 luglio. Da quel momento, anche in vista del Monaco Yacht Show, che si svolgerà dal 22 al 25 settembre nel Principato, c’è molto movimento. Per l’evento internazionale monegasco, in particolare, sono attese a Ventimiglia circa cinquanta imbarcazioni dai 10 ai 70 metri di lunghezza.