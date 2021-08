Al Mar di Ventimiglia è finita la stagione estiva, cambio d’orario

Ventimiglia. Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” ha chiuso la stagione estiva con gli ultimi due appuntamenti serali che hanno registrato il tutto esaurito sia venerdì sera con le attività con bambini e famiglie sia domenica sera con l’esplorazione a lume di candela.

Dal primo settembre ritorna in vigore il consueto orario, in vista anche della possibilità per le scuole di organizzare la partecipazione alle molteplici attività didattiche offerte dal Museo.

ORARIO – Dal 1 settembre al 30 giugno il Museo osserverà i seguenti orari: dal martedì al sabato: h 9.00 – 12.30 e 15.00 – 17.00; prima e terza domenica del mese: 10.00 – 12.30. Lunedì chiuso. ACCESSO CON CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS) Per la visita è previsto l’uso di mascherina.