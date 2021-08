Airole. Sono stati recuperati in serata dall’elicottero dei vigili del fuoco Drago, i due turisti provenienti dal Belgio che intorno alle 17,30 avevano chiesto aiuto perché si erano persi nel bosco, in una zona impervia tra i comuni di Airole e Rocchetta Nervina. A differenza di quanto diffuso inizialmente, non si tratta di padre e figlio ma di una coppia di fidanzati di 30 e 23 anni.

I due avevano chiamato i soccorsi dichiarando di aver camminato per circa quattro ore nel bosco, prima di perdersi. In pochi istanti i vigili del fuoco hanno attivato le ricerche, inviando sul posto una squadra di Ventimiglia e due squadre Saf (nucleo speleo alpino fluviale) da Sanremo e Imperia. A dare supporto alle squadre a terra, anche l’elicottero Drago che dopo aver compiuto diversi voli ha avvistato e recuperato i due giovani.