Afghanistan, il sindaco di Imperia Claudio Scajola: «Pronti ad accogliere i profughi»

Imperia. «Non abbiamo ricevuto richieste, ma non c’è dubbio che se c’è bisogno di fare accoglienza a persone che sono in difficoltà e che scappano per la paura qui ci sono le porte aperte, nei limiti delle possibilità della nostra città», lo dichiara il sindaco del capoluogo Claudio Scajola.

«Fa parte del mio sentire – conclude l’ex ministro – l’accoglienza nei confronti di chiunque. – E’ la prima regola di vita».

Si nutrono timori, infatti, soprattutto per coloro che hanno collaborato negli anni scorsi alla missione italiana in Afghanistan entrati nel mirino del nuovo governo dei talebani.