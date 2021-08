Al via l’edizione 22 di Zazzarazzaz «Potrebbe essere l’ultima». Freddy Colt punta il dito contro il green pass

Sanremo. «Approfittate di queste serate perché potrebbero essere le ultime». Non è una bella notizia quella che dà Freddy Colt, poliedrico artista matuziano, parlando, in veste di direttore artistico, della rassegna musicale “Zazzarazzaz – Festival della Canzone Jazzata”. L’iniziativa nata nel 1997, giunta oramai alla sua 22esima edizione, che ogni estate raccoglie nella Città dei Fiori le migliori proposte a livello nazionale in materia di swing italiano e di canzone jazzata d’autore, rischia seriamente di non venire replicata il prossimo anno.

Il perché lo spiega ancora Freddy: «Non è accettabile esibire un documento per assistere ad uno spettacolo. Non è mai successo». Il riferimento è, chiaro, al green pass: certificato che attesta l’avvenuta, completa, vaccinazione della persona che lo esibisce. E’ obbligatorio, oltre che per accedere all’interno di varie attività commerciali, anche per godersi le serate di Zazzarazzaz.

«Il pubblico non si può discriminare – ribadisce il musicista – Il prossimo anno o è per tutti, o per nessuno. Non capisco poi come, 150-200 persone distanziate all’aperto possano rappresentare un pericolo per i contagi. Non capisco perché anche gli addetti ai lavori debbano avere il documento. Qui a Sanremo è obbligatorio, mentre a Ventimiglia no, altra cosa non chiara».

Freddy punta il dito anche su un certo tipo di soggetti, che a suo dire non sono proprio un esempio di coerenza: «Non mi sono mai detto “democratico” in senso corrente. Ma è cosa ben triste vedere i paladini del libero arbitrio, i sinistrorsi, gli anarcoidi, diventare improvvisamente assertori indefessi dell’ordine pubblico, di misure liberticide – dice Colt, che poi non esita a definire queste persone – praticamente degli “sbirri” in borghese, pronti alla delazione, alla punizione. Da che parte sta la coerenza?»

Tornando a Zazzarazzaz come rassegna musicale in senso stretto: questa sarà composta di due serate più una ed andrà in scena nel parco di Villa Ormond. Le date saranno il 19 ed il 20 agosto prossimi, con due concerti. Il 27 dello stesso mese srà poi la volta della presentazione del libro di Pippo Barzizza. Colt ci ha anticipato che il tema della rassegna sarà il compianto cantante Fred Bongusto e che la prima sera suonerà l’“Orchestra stabile dello swing” con due ospiti. La seconda toccherà alla “Bandakadabra” accompagnata da un ospite.