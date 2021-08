A Ventimiglia Gian Carlo Caselli chiude il campo E!State di Libera

Domani 26 agosto, alle ore 11, a Palazzo Gentile nella Pigna di Sanremo, si svolgerà l’incontro inaugurale del Campo di Libera contro le mafie, E!State Liberi-Scambi. Nel corso di cinque giorni un gruppo di 15 giovani, provenienti da varie città italiane e straniere e di cui fanno parte alcuni studenti del Liceo Cassini e altri affidati all’USSM di Genova del gruppo Anemmu, aiuteranno i l’Associazione Oltre nell’organizzazione del Festival Scambi e affronteranno insieme i temi dell’antimafia e della legalità, dell’ascolto e della condivisione. Tutto quanto si svolgerà con l’aiuto dei formatori di Libera e delle varie associazioni locali che propongono i laboratori organizzati dall’Associazione Oltre e aperti a tutta la cittadinanza: dal linguaggio dei segni alla collaborazione per migranti e rifugiati, dalla ricerca della buona informazione alle potenzialità del volontariato giovanile.

Non potranno mancare poi i temi più specifici di Libera: i beni confiscati alle mafie e le violenze, i ricatti e le estorsioni coi quali le mafie inquinano molti territori, compreso il nostro. Al tema delle estorsioni e del “pizzo” sarà dedicato il laboratorio interattivo tenuto dalle ragazze francesi di Comprendre la mafia e Demains Libres.

Lunedì 30, il campo si concluderà a Ventimiglia. Il gruppo sarà ospite della straordinaria realtà della SPES e tracceremo un bilancio di 5 giorni di volontariato insieme e… di scambi! Alle ore 14, le conclusioni, saranno affidate a Gian Carlo Caselli e Alberto Lari, il primo ex Procuratore capo di Palermo subito dopo gli assassini di Falcone e Borsellino e in seguito di Torino, il secondo attualmente in carica come Procuratore Capo di Imperia.

Dalle ore 14, i giardini della SPES, Corso Limone Piemonte 63, saranno aperti a tutti coloro che vorranno partecipare all’incontro conclusivo con i magistrati e il gruppo franco-italiano di giovani studentesse di Scienze politiche e Giurisprudenza che racconteranno le fasi della loro ricerca e metteranno a disposizione di tutti i dati raccolti su più di trenta beni confiscati nella nostra provincia.