A settembre open day al Sanremo Rugby

Sanremo. Tutti al campo di atletica e rugby di Pian di Poma per la prova gratuita che, come ogni anno, Sanremo Rugby organizza nel mese di settembre: porte aperte per tutte le famiglie curiose di far sperimentare uno dei giochi di squadra più divertenti e coinvolgenti.

Quest’anno le due giornate dedicate saranno di venerdì, il 3 e il 10 settembre alle ore 16:30 e sono dedicate a tutti i nati e nate dal 2005 al 2017.

Il rugby è uno sport di squadra adatto a tutti i bambini e bambine: formativo, educativo e con un forte orientamento all’esperienza di gruppo; Sanremo Rugby ha un settore che abbraccia tutte le età dei giovanissimi giocatori e che prepara con gradualità alle categorie superiori juniores e seniores. Un percorso sportivo ma anche educativo vissuto in un contesto “familiare” e partecipativo per tutta la famiglia.