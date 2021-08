A Sanremo riunione del direttivo cittadino di Fratelli d’Italia

Sanremo. Si è tenuta ieri sera la riunione del direttivo cittadino di Fratelli d’Italia Sanremo cui hanno partecipato, oltre ai componenti dei vari dipartimenti tematici, l’assessore regionale Gianni Berrino, il coordinatore provinciale Fabrizio Cravero e il capogruppo in Comune Luca Lombardi.

«E’ stata l’occasione – dichiara il portavoce cittadino Antonino Consiglio – per fare il punto su quanto è stato fatto dal nostro partito in questo ultimo anno, anno che ha messo tutti a dura prova sia dal punto di vista economico che sanitario, ma anche per programmare e pianificare le iniziative future che vedranno coinvolto il nostro partito, naturalmente sempre seguendo la linea politica dettata della nostra presidente Giorgia Meloni che ha diverse priorità come la tutela della famiglia, della nostra impresa e dei nostri prodotti, la sicurezza e la legalità, il contrasto all’immigrazione irregolare e la lotta alla criminalità, la difesa della nostra identità.

Tutti argomenti che abbiamo portato tra la gente con i banchetti e gazebo organizzati in tutti questi ultimi mesi per raccogliere le firme a sostegno delle proposte di Fratelli d’Italia ma soprattutto per dimostrare la vicinanza e l’appoggio del partito a tutte quelle categorie colpite pesantemente dalle restrizioni imposte dal Governo (ristoratori, somministratori di cibi e bevande, gestori di palestre e piscine, operatori del settore della cultura e dello spettacolo, tutte le partite iva), senza dimenticare di affrontare tematiche, attuali e molto importanti, come quelle della vaccinazione e dell’uso del Green Pass.

Durante la riunione è stato evidenziato anche il contributo dei componenti dei vari dipartimenti tematici che in questi mesi hanno presentato proposte e idee, ma anche tante criticità e problematiche che interessano la nostra città e il nostro territorio, molte delle quali sono state affrontate dai nostri rappresentanti nelle sedi regionali e comunali, dando dimostrazione di una grande sinergia e di una fattiva collaborazione tra i vari livelli istituzionali ».

«E’ stato sottolineato anche – conclude con grande soddisfazione il vice portavoce Graziano Pedante – quanto sia cresciuto e continua a crescere il nostro partito che continua a raccogliere nuovi consensi ed adesioni, segno che sempre più persone condividono i nostri valori e le nostre azioni ma soprattutto apprezzano la coerenza e la concretezza, qualità ormai molto rare nel panorama politico italiano».