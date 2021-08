A Sanremo “PraticaMente perfette – Quando le donne si raccontano, tra ironia, amore e chissà…”

Sanremo. L’Associazione La Pigna – L’antico Borgo organizza con il prezioso sostegno di CNA Imperia e CNA Impresa Donna e la collaborazione della Federazione Italiana Teatro Amatori un evento di teatro itinerante intitolato “PraticaMente perfette – Quando le donne si raccontano, tra ironia, amore e chissà…”, a cura dell’Associazione di promozione sociale #cosavuoichetilegga?. L’evento si terrà mercoledì 4 agosto dalle 21.

La performance, che si snoda tra piazza Cassini, via Santo Stefano e l’inizio della Pigna di Sanremo per valorizzarne la bellezza e la suggestione, porta la voce di diverse donne proponendo una riflessione quanto mai attuale sulla condizione femminile nella storia. Si tratta di un atto unico di letture e interventi danzati con la regia e le coreografie di Irene Ciravegna e l’aiuto regia di Paola Paolino. Letture a cura di Paola Paolino, Susy Minutoli, Graziella Ghezzi, Lorella Polli, Michele Marziano, Sara Ogando Dos Santos, Tiziana Minacapilli.

«E’ un progetto molto interessante, promosso dalla nostra Associazione di esercenti – dicono il presidente ed i soci del direttivo de La Pigna – L’antico Borgo- per valorizzare il nostro centro storico e nello stesso tempo per affrontare il tema della condizione delle donne nella storia in modo creativo, con danze e letture dai toni diversi, dal comico al drammatico».

L’appuntamento è per mercoledì 4 agosto alle 21 a Sanremo in Piazza Cassini, nel sagrato della Chiesa di Santo Stefano. Saranno organizzati quindi i gruppi, che seguiranno le postazioni della performance. L’ingresso è gratuito, l’evento si svolge all’aperto.