A Sanremo incontro fra pittura, letteratura, canto e musica

Sanremo. Gran momento, con tanti fermenti artistici e non solo pittorici, della Galleria Bonbonnière, a fianco al Casinò di Sanremo. Dopo l’inaugurazione della personale della pittrice Diletta Recchi (espressionista e impressionista con riferimenti a Picasso e Pollock) insieme all’esecuzione di romanze e canzoni di musica leggera da parte del tenore Davide Pulia, questo sabato si raddoppia. Dalle 21 prenderanno la scena (in ordine alfabetico), la stessa Diletta Recchia, pittrice e scrittrice, Lolita Venturini, pittrice e poetessa, Mariella Defonzo, altra pittrice mentre il tenore Davide Pulia, artista versatile ed eclettico, tenore lirico, attore, presentatore sarà protagonista di una performance non solo musicale. Nelle canzoni sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Leonardo Ferretti.

«Un piacevole incontro – sottolinea la titolare della galleria d’arte, Giulietta Calzini – fra pittura, letteratura, canto e musica». La galleria resta aperta ogni giorno (salvo il lunedì) dalle 17 alle 22.

(Nella foto Giulietta Calzini, Diletta Recchi e Davide Pulia)