A San Bartolomeo al Mare va in scena “Lo Psicanalista” di Ermanno Vanoli

San Bartolomeo al Mare. Appuntamento con gli Amici del Teatro del Golfo dianese e la commedia Lo Psicanalista di Ermanno Vanoli, mercoledì 18 agosto alle 21:30 in piazza Torre Santa Maria a San Bartolomeo al Mare. Ingresso libero.

La commedia in due atti di Ermanno Vanoli parla di una moglie modello che, dopo 19 anni di matrimonio, scopre la psicanalisi. La sua visione della vita è sconvolta da cima a fondo e suo marito le sembra come divorato da una potente nevrosi. Guidata da uno psicanalista, andrà alla ricerca della sua malattia. Il marito sarà così sorpreso dal suo comportamento che finirà per preoccuparsi della salute mentale della moglie. La commedia tocca un argomento serio, trattato però con leggerezza e con garbo, e gira intorno al desiderio di coppia senza mai essere volgare. «Trattiamo la libidine senza essere libidinosi» – dicono gli attori.

La compagnia Amici del Teatro del Golfo dianese, su iniziativa di un gruppo di ragazzi guidati da Ermanno Vanoli ha origine nel 2009 e da allora – sotto diverse denominazioni e con diverse formazioni – porta sui palcoscenici del ponente ligure numerose rappresentazioni ottenendo sempre successi lusinghieri. È un gruppo di oltre 20 associati, giovani e adulti, provenienti da tutte le località del Golfo dianese. Non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione di tutti i soci di vivere questa esperienza come opportunità di crescita, di incontro, di comunicazione e di amicizia.

Nel frattempo, a San Bartolomeo al Mare proseguono le animazioni estive ricorrenti:

Ginnastica del risveglio

Dal lunedì al venerdì – ore 8:30 – Largo Scofferi.

Zumba

Tutti i sabati – ore 10:30 – Piazza Torre Santa Maria.

Karaoke

Tutti i mercoledì – ore 21:30 – Anfiteatro.

Shopping sotto le stelle

Bancarelle – tutte le sere – Lungomare delle Nazioni.

Informazioni per il pubblico all’Ufficio IAT San Bartolomeo al Mare, in piazza XXV Aprile, 1, telefonando al +39 0183 41 70 65, su turismo@sanbart.it o scrivendo a sanbarteventi@gmail.com.