A Cervo l’acqua non è potabile, bisogna bollirla prima del consumo

Cervo. Considerato il perdurare della crisi di approvvigionamento idrico in cui si trova, il Comune ha disposto, in via del tutto emergenziale, il riempimento nelle vasche di raccolta con acqua trasportata a mezzo di autobotti per assicurare la continuità nell’erogazione.

Vista la stagione estiva e le alte temperature registrare, le autobotti non possono tuttavia garantire la potabilità dell’acqua immessa nelle vasche. Il Sindaco ha dunque emanato un’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua immessa nell’acquedotto civico per usi potabili, per l’incorporazione negli alimenti e come bevanda, se non previa bollitura. La misura sarà attiva fino al ripristino delle condizioni di conformità.